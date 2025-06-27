Почти 250 различных вещей оставили пассажиры Подмосковья в поездах «Центральной ППК»

Почти 250 различных предметов и личных вещей оставили пассажиры «Центральной ППК» с начала года. Больше всего находок было обнаружено в феврале — 57 предметов. Из направлений лидирует Казанское — там пассажиры оставили почти 30% от всех вещей за полгода. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».

Чаще всего оставляют ручную кладь: сумки и рюкзаки, пакеты и чемоданы. Среди необычных находок — забытый на Болшево телевизор, саженцы рододендрона в поезде Казанского направления, а также бальное платье в чехле на Белорусском направлении. В начале мая на станции Булатниково нашли велосипед с термосумкой курьерской доставки.

Вернуть забытое можно, обратившись к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел на конечной точке маршрута. Если кладь потерялась в поезде МЦД, необходимо обратиться за помощью в контакт-центр «Московский транспорт» с мобильного телефона по номеру 3210. Вещи хранятся до 6 месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.