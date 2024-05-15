Почти 140 км дорог отремонтировали в Подмосковье с начала сезона

С начала ремонтного сезона в Московской области завершили ремонт почти 140 км покрытия на муниципальных и региональных дорогах. При этом дорожники уложили больше 70 км покрытия на дорогах, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«За месяц дорожники отремонтировали 98 муниципальных и региональных дорог, уложив почти 140 км покрытия. В настоящее время работы продолжаются на 215 участках дорог, активнее всего работы идут в Серебряных Прудах, Наро-Фоминском округе, Мытищах и Люберцах», — рассказал зампредседателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

На региональной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 14 дорог, в том числе подъезд к санаторию «Русь» в Рузском округе, переулок Школьный в пгт. Серебряные Пруды, ул. Московскую в Наро-Фоминске и ул. Свердлова в г. Озеры — вблизи находятся образовательные учреждения, магазины и другие места притяжения жителей.

На муниципальной сети покрытие обновили на 84 дорогах общей протяженностью свыше 65 км. На участках ремонта уложили как асфальтобетонное покрытие, так и щебень. Например, работы провели на ул. Граничной в Балашихе, ул. Октябрьской в Мытищах, ул. Советской в Ногинске и на других участках.

Всего в рамках ремонтного сезона 2024 года планируется отремонтировать более 1,1 тыс. км на боле 1 тыс. дорог.

С программой ремонта можно ознакомиться на сайте ведомства.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.