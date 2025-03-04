Почти 11 млн раз проехали по картам «Стрелка» пассажиры «Мострансавто» в 2025 году

С начала 2025 года жители и гости Московской области совершили в автобусах «Мострансавто» почти 11 млн поездок по транспортным картам «Стрелка». Данный способ оплаты проезда доступен на всех маршрутах компании, а это более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На долю карт «Стрелка» в структуре всех платных поездок (т.е. без учета соцкарт), совершенных жителями и гостями региона с января этого года, пришлось 35%. Чаще всего этот способ оплаты выбирали пассажиры МАП № 10 г. Королев, они зарегистрировали около 1,6 млн операций по картам «Стрелка». На втором месте — МАП № 12 г. Ногинск с показателем в 1,3 млн операций по данным картам. А замыкает тройку лидеров МАП № 8 г. Химки, на маршрутах которого пассажиры совершили более 1 млн поездок.

При оплате проезда картой «Стрелка» действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%. Кроме транспортных карт «Стрелка» всех видов, в автобусах Мострансавто пассажиры также могут воспользоваться транспортными картами «Тройка» (тариф «Кошелек»), банковскими картами, совершить поездку по социальной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.