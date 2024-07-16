Почти 100 водителей Люберец проверили на трезвость сотрудники ГАИ в ходе рейда

В городском округе Люберцы сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» во время профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» проверили почти 100 водителей, нарушителей не было выявлено. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Люберцах в целях предупреждения аварийности, связанной с вождением водителей в нетрезвом состоянии, а также скоординированное и целенаправленное доведение информации по профилактике безопасности дорожного движения, снижению тяжести последствий от ДТП с участием нетрезвых водителей было проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

В ходе рейда сотрудники ГАИ провели разъяснительную беседу с водителями о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Сотрудники проверили более 95 водителей транспортных средств, среди участников дорожного движения нарушений выявлено не было.

Инспекторы напоминают, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрены штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Водители, садясь за руль в состоянии опьянения, подвергают собственную жизнь, жизнь своих близких, а также других участников дорожного движения опасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.