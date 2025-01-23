«Победу» просят проверить после отмены онлайн-регистрации

В Госдуме просят Минтранс проверить «Победу» после отмены онлайн-регистрации

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Минтранс РФ проверить отмену онлайн-регистрации пассажиров с детьми в авиакомпании «Победа», пишет ТАСС .

Ранее в СМИ разместили информацию об отмене онлайн-регистрации пассажиров с детьми до 12 лет в авиакомпании «Победа».

«Данное решение может нарушать права граждан на доступность услуг и противоречить требованиям законодательства РФ», — указано в обращении депутата главе ведомства.

Лантратова также просит «принять необходимые меры реагирования» в случае их подтверждения.

В самой авиакомпании подтвердили информацию. Перевозчик объясняет неудобство «организационными моментами».