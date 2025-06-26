сегодня в 18:25

«Победа» начнет летать из Москвы в Худжанд с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года авиакомпания «Победа» откроет новое направление — регулярные рейсы из Москвы в таджикистанский город Худжанд. Информацию об этом распространило «Агентство Москва», ссылаясь на официальное заявление перевозчика, сообщает Бриф24 .

«Первый рейс по этому направлению (Москва (Внуково) — Худжанд — прим. Агентства) состоится 1 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

Рейсы между Москвой и Худжандом будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Все полеты будут осуществляться из аэропорта «Внуково».