По улице Мира в Клину запустят общественный транспорт

В Клину на улице Мира продолжают готовить дорогу к запуску общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас строители работают на участках, примыкающих с одной стороны к Бородинскому проезду, с другой — к Гагарина, чтобы в будущем автобусы могли без труда поворачивать по маршруту. Кипит работа и на основной части дороги.

«В настоящий момент на автомобильной дороге выполнено устройство бортового камня порядка 60 процентов, отфрезеровано асфальто-бетонное покрытие и выполнено устройство асфальто-бетонного покрытия на тротуарах, которые проходят вдоль автомобильной дороги», — сказал Дмитрий Волков, представитель администрации городского округа Клин.

Кроме того, на Мира обустраивают заездные карманы для общественного транспорта. Здесь установят четыре автобусных павильона — по два с каждой стороны. Остановки оборудуют у Детской школы искусств и рядом с парковкой Сестрорецкого парка. Также рабочие модернизируют уже существующие и обустраивают новые пешеходные переходы. Срок окончания работ по контракту — конец сентября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.