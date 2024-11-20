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По территории Подмосковья следуют более 123 тыс пассажирских автобусов ежедневно

Ежедневно по территории Московской области следуют не менее 1,5 млн транспортных средств, из них свыше 123 тысяч — это пассажирские автобусы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Минтранс Подмосковья поздравляет причастных с Днем работников транспорта. Профессиональный праздник ввели в России в 2020 году. Он объединяет специалистов различных отраслей транспорта: дорожного хозяйства, воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта. Транспортный комплекс — одна основополагающих отраслей, которая помогает развивать экономику и социальную сферу, а также повышает качество жизни.

В ведомстве пожелали профессиональных успехов работникам дорожного хозяйства и воздушного транспорта, морякам речного и морского судоходства, сотрудникам железнодорожного транспорта и метрополитена, водителям автомобильного транспорта и другим сотрудникам, занятых во всех этих отраслях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.