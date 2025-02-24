По Мытищинской хорде зафиксировано более 717 тыс проездов в феврале

С момента введения платного проезда на Мытищинской хорде зафиксировано более 717 тысяч проездов, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Трасса поделена на 5 участков, самым популярным из которых стал выезд на Ярославское шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Оплатить проезд по скоростной трассе можно тремя способами: с помощью транспондеров или на сайте концессионера по кнопке «Быстрая оплата» или через личный кабинет, где можно заранее пополнять лицевой счет для автоматических списаний при проезде по трассе — это удобно для тех автомобилистов, кто пользуется дорогой регулярно. Система автоматические посчитает пройденный маршрут и отобразит сумму к оплате.

В ведомстве напомнили, что в случае неоплаты проезда в течение 5 дней, согласно КоАП МО, взимается административный штраф в размере от 3 000 до 15 000 рублей. Контроль за соблюдением правил оплаты проезда ведет управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья.

16-километровая Мытищинская хорда была открыта 17 декабря 2024 года, в ее состав входят 6 транспортных развязок, 11 мостов и путепроводов и 27 съездов. Скоростная дорога позволяет сократить время в пути, выступая дублером МКАД и связывая Афанасовское, Осташковское, Пироговское и Ярославское шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.