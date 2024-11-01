Платные парковки заработали в Подмосковье с 1 ноября

В Московской области появились первые платные парковки. Жители Подмосковья могут воспользоваться ими с 1 ноября, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Пилотные платные парковочные зоны появились в Красногорске у Дома правительства Подмосковья и областного суда, в Королеве на ул. Железнодорожной, в Реутове на ул. Ленина, Ашхабадской и Дзержинского, а также в Видном на ул. Заводской, Советском проезде и на участке от улицы Советской до Сбербанка.

Всего введено 27 зон вместимостью до 300 машин. В местах рядом с ж/д станциями и платформами парковка будет стоить 40 рублей, на городских улицах — 50 рублей.

Оплатить ее необходимо будет в течение 10 мин. Это можно сделать с помощью СМС на номер 7757 или в приложении «Парковки России». В дни госпраздников она будет бесплатной.

Введение платных парковок позволит устранить беспорядочную парковку автомобилей, в том числе коммерческих, которые затрудняли движение по подмосковным улицам.

Полученные средства от платных парковок направят в бюджет администраций городских округов. Впоследствии на эти деньги проведут работы по содержанию территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.