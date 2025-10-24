Платные парковки вводятся на отдельных участках дорог в Балашихе

Работа по организации платных парковочных пространств началась в Балашихе. Соответствующее решение принято в соответствии с распоряжением министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Платные парковочные места введут на следующих точках:

55.748428, 38.039321 — Луговой проезд, парковка у Пестовского парка;

55.811034, 37.951875 — Советская улица;

55.745395, 37.991019 — Главная улица, микрорайон Ольгино.

Жители ближайших домов смогут оформить резидентское разрешение — это документ, который позволяет пользоваться платной парковкой бесплатно в течение года.

Получить такое разрешение могут получить те, кто владеет квартирой или домом рядом с парковкой либо живет там по договору социального или служебного найма.

Оформить разрешение можно через портал «Госуслуги». Нужно подать необходимые документы, оплатить госпошлину и дождаться уведомления о готовности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.