Платные парковки вводятся на отдельных участках дорог в Балашихе
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Работа по организации платных парковочных пространств началась в Балашихе. Соответствующее решение принято в соответствии с распоряжением министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Платные парковочные места введут на следующих точках:
- 55.748428, 38.039321 — Луговой проезд, парковка у Пестовского парка;
- 55.811034, 37.951875 — Советская улица;
- 55.745395, 37.991019 — Главная улица, микрорайон Ольгино.
Жители ближайших домов смогут оформить резидентское разрешение — это документ, который позволяет пользоваться платной парковкой бесплатно в течение года.
Получить такое разрешение могут получить те, кто владеет квартирой или домом рядом с парковкой либо живет там по договору социального или служебного найма.
Оформить разрешение можно через портал «Госуслуги». Нужно подать необходимые документы, оплатить госпошлину и дождаться уведомления о готовности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.
«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.