Платные парковки появятся в Реутове

Председатель совета депутатов Реутова Николай Ковалев с начальником управления строительства и транспорта городской администрации Евгением Бекяшовым провели брифинг для СМИ. Его темой стало участие муниципалитета в пилотном проекте Московской области по введению платных парковок с 1 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Николай Ковалев рассказал, что жители Реутова обращались в городской совет депутатов и администрацию городского округа c просьбой навести порядок c парковками у рынка на ул. Ашхабадской и рядом со станцией МЦД-4 (по ул. Ленина и Дзержинского). Машины там оставляют на весь день, и припарковаться жителям практически нереально.

«Посмотрели опыт Москвы. В столице добились позитивного эффекта за счет введения платных парковок — повысилась оборачиваемость на парковочных местах, разгрузились обочины, стало меньше препятствий для проезда общественного транспорта и специализированных машин пожарных и скорой помощи», — пояснил он.

Депутаты поддержали такое решение и проголосовали за принятие «Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Реутов Московкой области».

Отвечая на вопросы журналистов, Николай Ковалев рассказал, что тарифы будут минимальными (40 рублей). Штраф за отсутствие платежа пока взыматься не будет. Денежные средства будут направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

В настоящее время выбрали 3 небольших участка, где будут расположены платные парковки, а именно: ул. Ашхабадская вдоль рынка, ул. Ленина (от ул. Калинина до ул. Дзержинского) и ул. Дзержинского (перед пересечением с ул. Ленина). Эти участки удалены от дворовых территорий, но находятся в непосредственной близости от станции, торговых центров и социальных объектов.

Евгений Бекяшов добавил, что для предотвращения парковки сотрудников рынка и ТЦ во дворах, рассматривается возможность установки в них шлагбаумов за счет муниципалитета. Также в настоящее время прорабатывается вопрос по оформлению резидентских абонементов и льготных категорий граждан, которые смогут оставлять свой личный транспорт на платных парковках без оплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

По словам главы региона, нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.