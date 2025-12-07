План «Ковер» ввели в Оренбурге
В Оренбурге введен режим воздушных ограничений — план «Ковер», сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Telegram-канале.
«Аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — отметил он.
Также об ограничения аэропорта сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что ограничения необходимы для безопасности полетов.
Ранее в Росавиации сообщили, что в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.