План «Ковер» ввели в Оренбурге

сегодня в 04:48

В Оренбурге введен режим воздушных ограничений — план «Ковер», сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Telegram-канале .

«Аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — отметил он.

Также об ограничения аэропорта сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что ограничения необходимы для безопасности полетов.

Ранее в Росавиации сообщили, что в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

