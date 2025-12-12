План «Ковер» введен в Шереметьево

сегодня в 17:31

В международном аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщила пресс-служба авиагавани. Причиной стал сигнал «Ковер», который обычно активируется при появлении в небе неопознанных или потенциально опасных объектов, требующих немедленного реагирования служб безопасности.

Несмотря на временные ограничения, воздушная гавань продолжает свою работу. Прилет и вылет воздушных судов осуществляются по согласованию с соответствующими государственными органами.

Пассажиров просят быть готовыми к увеличению времени ожидания при обслуживании авиарейсов. В связи с проводимыми мероприятиями по обеспечению безопасности возможны корректировки в расписании полетов.

Администрация аэропорта рекомендовала клиентам уточнять актуальный статус рейсов через онлайн-табло, мобильные приложения или колл-центры авиакомпаний.

Ситуация в пассажирских терминалах остается спокойной, обслуживание ведется по установленным регламентам, добавили в аэропорту.

Днем 12 декабря в Шереметьево уже вводили ограничения из-за действия сигнала «Ковер». Их отменили спустя 2 часа.

