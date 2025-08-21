План дорожного ремонта в Подмосковье выполнили на 90%

В ходе ремонтного сезона 2025 года дорожники Московской области завершили ремонт покрытия более 1 100 дорог, часть из них отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Программа ремонта дорог Подмосковья на 2025 год уже выполнена на 90% — дорожники обновили более 1 200 км покрытия. На региональной сети отремонтировали 250 дорог длиной более 730 км по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“, а также отремонтировали 890 муниципальных дорог общей протяженностью около 500 км. Теперь проезд в черте населенных пунктов, на подъездах к ним, а также по дорогам у социально значимых объектов: образовательных, медицинских, спортивных учреждений стал комфортнее и удобнее. Работы продолжаются — сейчас покрытие обновляют более чем на 100 участках», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, на региональной сети, где работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», специалисты «Мосавтодора» завершили укладку покрытия на дорогах 26 округов. Например, покрытие отремонтировали на дороге в деревне Авдеево м. о. Зарайск, по которой ученики добираются в местную среднюю школу и детский сад, а еще на участках улицы Железнодорожной и Новинского шоссе в посёлке Монино г. о. Щелково — здесь ежедневно проезжают более 17 тысяч автомобилистов к школе им. С. А. Красовского и спортивной школе «Олимп», двум стадионам и Монинской больнице, а также к станции Монино. В Истре отремонтировали улицу Босова, где расположены филиал Красногорского колледжа, лицей, школа № 2 и детсад № 47, парк и храм святых Жен Мироносиц. А в микрорайоне Ожерелье города Каширы обновили покрытие на улице Ленина, по которой проезжают 12 тысяч автомобилей в сутки — недалеко здесь расположены школы и детский сад, Железнодорожный колледж, а также Каширская больница.

На муниципальной сети завершили ремонт в 25 муниципальных и городских округах, обновив почти 500 км покрытия не только на дорогах, но и тротуарах. Так, дорожники отремонтировали улицу Чапаева в Красногорске, где находится Опалиховская школа, а также недалеко — станция МЦД Опалиха. В Электростали завершили ремонт улицы Загонова, где расположены образовательные и медицинские учреждения: школа имени В. Д. Корнеева, детский сад № 24, школа-интернат, спортшкола и медико-санитарная часть № 21. А в Люберцах покрытие обновили на улице Южной — здесь расположены отделения Люберецкой областной больницы, гимназия № 5 и медицинский колледж.

В ведомстве отметили, что ремонт планируется завершить осенью: помимо замены покрытия около 1,5 тысяч дорог, на ряде участков укрепят обочины и нанесут разметку. Ознакомиться с перечнем ремонтируемых участков можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в нашем официальном телеграм-канале: @dorogitransport.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.