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Пять самолетов ушли на запасной аэродром из-за тумана в Сочи

Пять самолетов были вынуждены уйти на запасной аэродром в Минеральные Воды из-за сильного тумана в Сочи, сообщается в Telegram-канале сочинского аэропорта.

В ночь на 6 апреля сложные метеоусловия существенно осложнили работу воздушной гавани Сочи. Из-за непогоды было принято решение об уходе на запасной аэродром.

Отмечается, что все службы воздушной гавани работают в усиленном режиме, чтобы быть готовыми к обслуживанию пассажиров и обеспечению работы аэропорта в условиях густого тумана.