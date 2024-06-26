Пять новых автобусов вышли на маршруты «Мострансавто»

В Московской области продолжается обновление автобусов «Мострансавто». В г. о. Лыткарино на маршрут № 348 «Лыткарино (Автостанция) — м. Котельники» вышли 3 новых автобуса марки ЛиАЗ 5292 и 2 новых автобуса на № 478 «Жуковский (Ильюшинские проходные) — м. Котельники» в г. о. Жуковский, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В новых автобусах количество посадочных мест в салоне увеличено с 32 до 41. Это эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками. Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи.

Пассажировместимость таких автобусов — 100 человек. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Машины оборудованы механическими аппарелями и адаптированы для маломобильных пассажиров. В салоне есть специальные места для инвалидных колясок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в нынешнем году на маршруты «Мострансавто» выехали 1,3 тыс. новых автобусов. В рамках обновления автопарка крупнейшего подмосковного перевозчика в городские округа поступили автобусы большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ.

По словам главы региона, Подмосковье растет и меняется, появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт в области соответствовал.