Пять новых автобусов большого класса вышли на маршруты в Подмосковье

На два маршрута общественного транспорта, которые следуют из городских округов Фрязино и Черноголовка до станции метро Щелковская, выпустили новые автобусы большого класса ЛиАЗ 529265-03. Новые автобусы вышли на маршруты № 361 «Фрязино — Москва (м. Щелковская)» и № 320 «Черноголовка — Москва (м. Щелковская)», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Теперь на маршруте № 361 из Фрязино курсируют четыре новых автобуса большого класса, а по маршруту № 320 из Черноголовки курсирует еще одно новое транспортное средство.

Оплатить поездки на маршрутах можно только безналичным способом банковскими, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителя Московской области и Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в нынешнем году на маршруты «Мострансавто» выехали 1,3 тыс. новых автобусов. В рамках обновления автопарка крупнейшего подмосковного перевозчика в городские округа поступили автобусы большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ.

По словам главы региона, Подмосковье растет и меняется, появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт в области соответствовал.