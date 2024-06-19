Пять медалей завоевали подмосковные спортсмены на соревнованиях по велоспорту

На всероссийских соревнованиях по велоспорту-маунтинбайк представители Московской области завоевали пять медалей. В копилке региональной команды три золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования проходили в трех дисциплинах: гонка с выбыванием, кросс-кантри-короткий круг и кросс-кантри. Московскую область представляли братья Артем и Серафим Клишковские, которые выступали в разных возрастных группах.

В категории среди юношей 15-16 лет Артем Клишковский выиграл все три старта и принес в копилку Московской области три золотые медали. Серафим Клишковский в возрастной группе юношей 13-14 лет завоевал «серебро» в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» и бронзу в «кросс-кантри-короткий круг».

Всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайк проходили в г. Курск с 14 по 16 июня 2024 года.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.