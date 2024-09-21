Глава Мытищ посетила площадки Пироговского шоссе и Мытищинской хорды

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела выездные оперативные совещания на месте реконструкции Пироговского шоссе и строительства Мытищинской хорды по маршруту «Виноградово — Болтино — Тарасовка». На Пироговском шоссе близки к завершению работы по возведению нового автомобильного моста вблизи Мытищинского лесопарка. К концу октября строители завершат основные работы по этому сооружению, что обеспечит движение по четырем полосам на этом участке, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Переустройство инженерных коммуникаций завершено, остается отсыпка земляного полотна и укладка асфальта. Выполнен комплекс работ по устройству локальных очистных сооружений. Продолжаем работы по расширению трассы до Мытищинской хорды», — рассказал руководитель проекта реконструкции Пироговского шоссе Артем Борисов.

Общая протяженность трассы составляет более двух километров. В ходе реконструкции ее расширят до 4 полос движения, вдоль дороги установят шесть автобусных остановок и шумозащитные экраны, проложат тротуар. Все работы будут завершены до конца года.

Также до конца 2024 года должны быть завершены и работы на трассе «Виноградово — Болтино — Тарасовка» протяженностью более шестнадцати километров. Комиссия администрации округа осмотрела уже готовые участки дороги, а также те, где работы продолжаются. На новой трассе будет шесть транспортных развязок, одиннадцать мостов и путепроводов.

Открытие Мытищинской хорды выведет часть транзита из Мытищ и Пушкино, а также значительно разгрузит Осташковское шоссе. На новой дороге не будут устанавливать шлагбаумы, оплата проводится по системе «Свободный поток», что позволит водителям оплачивать проезд с помощью транспондеров, которые используются на большинстве других платных магистралей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.