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Пилот помог не столкнуться двум лайнерам в США

Два лайнера едва не столкнулись в Соединенных Штатах, один из них садился, а другой взлетал. Трагедию предотвратили благодаря пилоту, сообщает Baza.

Опасный инцидент произошел в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк. 8 июля диспетчер по ошибке разрешил взлет на той же полосе, где должен был садиться самолет American Airlines.

Один из пилотов своевременно обнаружил взлетающий самолет и сделал маневр, пролетев мимо Delta на расстоянии около 220 метров.

Инцидент расследует Федеральное управление гражданской авиации США.