Пик трафика на дорогах компании «Автодор» приходится на июль и август

Во второй половине лета, согласно статистике, значительное число россиян отправляется на отдых на автомобиле. Самой популярной в летний период является дорога к Черному морю — М-4 «Дон», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Трафик в пиковые месяцы растет на 300%. В августе по сравнению с февралем трафик легковых машин возрастает почти в 6 раз.

Второе место занимает М-11 «Нева». Летом на скоростной дороге от Москвы до Санкт-Петербурга фиксируется рост трафика до 200%. Количество легковых автомобилей увеличивается почти в 3 раза.

На третьем месте в летние месяцы — скоростные участки автомобильной дороги М-1 «Беларусь». Там количество авто увеличивается на 150%.

На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области в июле–августе фиксируют прирост трафика в среднем до 120% по всем видам транспорта, при этом в зависимости от участка этот показатель достигает и 180%.

На М-12 «Восток» от Москвы до Казани тоже фиксируется хороший рост трафика летом, вдвое по сравнению с январем. В июне 2024 года прирост среднесуточной интенсивности движения составил 83%, а на участке Москва — Электроугли оказался еще выше — 108%. В июне этого года на обходе Балашихи трассы М-12 «Восток» был побит рекорд среднесуточного трафика. По участку проезжали почти 43 тыс. транспортных средств в сутки. Также новый рекорд был зафиксирован в первые дни майских праздников: более 61 тыс. проездов авто за сутки.

Рост трафика отмечается и на трассе М-3 «Украина» — на 50%. С июля по август число легковых автомобилей там увеличивается в 1,5 раза.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.