Петербуржцам рассказали, когда в метро появятся новые «Балтийцы»
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Новый поезд «Балтиец» вышел на «красную» линию петербургского метро 12 ноября 2022 года. В рамках замены подвижного состава город получит 950 вагонов «Балтийца» — это почти половина всего вагонного парка метрополитена Северной столицы, сообщает газета «Петербургский дневник».
Проект замены подвижного состава стал частью масштабной программы, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным, он финансируется за счет средств Фонда национального благосостояния.
Более 300 новых вагонов должны появиться в ближайшие годы, в основном на линиях 2 и 5. «Балтийцы» обеспечивают комфорт благодаря современным технологиям: новые двигатели, возможность быстрого разгона и остановки, блоки USB-розеток и система вентиляции с обеззараживанием воздуха.
Они обеспечивают места для 1,5 тыс. пассажиров и оснащены современным пультом управления для машинистов с улучшенным обзором.
Кроме того, в дизайне поездов учтена символика Петербурга: узоры на сиденьях и потолке отражают образ разводных мостов и силуэт Петропавловской крепости.
При производстве «Балтийцев» используется 90% российских материалов и комплектующих, что делает их одними из самых современных отечественных поездов. На данный момент уже работают 25 поездов — программа обновления подвижного состава метрополитена продолжается.
«Высокий темп работы удается сохранять благодаря поддержке президента», — добавил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.