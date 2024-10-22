Петербуржцам рассказали, когда в метро появятся новые «Балтийцы»

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Более 300 вагонов поезда «Балтиец» появятся в метро Петербурга в ближайшие годы

Новый поезд «Балтиец» вышел на «красную» линию петербургского метро 12 ноября 2022 года. В рамках замены подвижного состава город получит 950 вагонов «Балтийца» — это почти половина всего вагонного парка метрополитена Северной столицы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Проект замены подвижного состава стал частью масштабной программы, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным, он финансируется за счет средств Фонда национального благосостояния.

Более 300 новых вагонов должны появиться в ближайшие годы, в основном на линиях 2 и 5. «Балтийцы» обеспечивают комфорт благодаря современным технологиям: новые двигатели, возможность быстрого разгона и остановки, блоки USB-розеток и система вентиляции с обеззараживанием воздуха.

Они обеспечивают места для 1,5 тыс. пассажиров и оснащены современным пультом управления для машинистов с улучшенным обзором.

Кроме того, в дизайне поездов учтена символика Петербурга: узоры на сиденьях и потолке отражают образ разводных мостов и силуэт Петропавловской крепости.

При производстве «Балтийцев» используется 90% российских материалов и комплектующих, что делает их одними из самых современных отечественных поездов. На данный момент уже работают 25 поездов — программа обновления подвижного состава метрополитена продолжается.

«Высокий темп работы удается сохранять благодаря поддержке президента», — добавил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.