Петербуржцам ответили, стоит ли ждать повышения цен на проезд в 2026 году

В 2026 г не будут повышать цены на проезд в общественном транспорте Петербурга

Глава комитета по транспорту Валентин Енокаев на «нулевых» чтениях бюджета заявил, что ожидать повышения цен на проезд в общественном транспорте Петербурга в 2026 году не стоит, сообщает «Бриф24» .

Предложения Енокаева, касающиеся нужд транспортной отрасли, базируются на сохранении действующей тарифной политики.

Последняя корректировка цен на проезд в Петербурге произошла совсем недавно — в начале августа 2025 года. Тогда выросла цена разового проезда в метро и автобусах, а также изменилась стоимость проезда по карте «Подорожник» и Единой карте петербуржца.

Однако, начиная с октября 2025 года, ожидается увеличение стоимости парковки в центральной части города. Предельная цена может составить 360 рублей за час.