Петербург обсудит проект второго вестибюля станции метро «Приморская»

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В Петербурге с 9 июня открыли общественные обсуждения проекта второго вестибюля станции метро «Приморская». Замечания принимают до 8 июля, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Комитет по градостроительству и архитектуре разместит проектную документацию на официальном сайте в разделе «Публичные слушания». Экспозиция продлится до 26 июня.

Жители смогут направить замечания и предложения через интернет или в письменном виде по адресу комитета.

В мае власти подготовили план размещения выхода из второго вестибюля. Согласно карте, он появится недалеко от пересечения улиц Беринга и Наличной.

Ранее сообщалось, что станция метро «Боровая» получит первый пилот-тоннель.

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