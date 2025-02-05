Пешеходный переход через железную дорогу Савеловского направления откроют летом

В Лобне приступили к монтажу металлоконструкций башен-сходов строящегося пешеходного перехода через железнодорожные пути Савеловского направления МЖД в районе ул. Кольцевой, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Общая строительная готовность перехода составляет 40%. Завершить работы планируется в июле 2025 года. В настоящее время работы выполняются со стороны ул. Полевой, также проводится покраска металлоконструкций башни-схода со стороны ул. Кольцевой, к работам по монтажу здесь приступят в середине февраля текущего года. Параллельно продолжается устройство опор пешеходного перехода.

Новый пешеходный переход соединит улицы Полевую и Кольцевую, обеспечит пешеходную доступность внутригородских территорий жилых кварталов в Лобне, а также комфортный и безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. Кроме того, новый переход позволит обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов на МЦД-1 «Одинцово-Лобня».

Искусственное сооружение будет включать в себя пролетное строение, башни-сходы, оборудованные с учетом доступа маломобильных групп граждан. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение и обустройство пешеходной зоны со стороны ул. Полевой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье будут бороться с теми, кто перебегает ж/д пути по народным тропам. Особенно это опасно при запуске МЦД, так как поезду будут курсировать с интервалом в 5 минут.

«Скорость огромная. Представляете, что чувствует машинист, подъезжая к станции. Когда такие народные тропы продолжают существовать?» — сказал Воробьев.