Пешеходный мост в подмосковном поселке Константиново достроен на 40%

Пешеходный мост в домодедовском поселке Константиново готов на 40%. Большая часть фундамента нового моста уже готова. Следующий шаг — это установка каркаса и его закрепление с помощью цепей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пешеходный мост через речку Рожайка — важная часть инфраструктуры поселка. Он пользуется популярностью среди всех жителей: кто-то добирается по нему на работу, а кто-то — в школу. Новый проект моста разработан с использованием современных технологий и рассчитан на долгие годы службы. Жители очень ждут восстановления моста.

«Завершен первый этап заливки бетона, сейчас продолжаем монтаж опалубки. Вскоре приступим ко второму этапу — установке труб с отверстиями для оттяжек. Для уплотнения грунта вызовем трактор, работы идут по графику», — рассказал прораб Николай.

Подрядчик планирует завершить работы в середине декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.