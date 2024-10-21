Пешеходам Подмосковья напомнили о важности применения световозвращателей

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Минтранс Подмосковья напоминает пешеходам о том, что в осенний период важно использовать световозвращатели, сообщает пресс-служба ведомства.

Необходимо носить минимум четыре световозвращающих элемента — справа, слева, спереди и сзади, чтобы быть заметным со всех сторон. Еще можно включать фонарики — даже на телефоне. Родителям следует не забывать перед прогулкой обеспечить световозвращателями своего ребенка.

В ведомстве напомнили, что согласно ПДД, пешеходы обязаны носить световозвращающие элементы вне населенных пунктов. По статистике, при использовании световозвращателей вероятность аварии снижается на 70%.

В Московской области с 21 октября по 24 ноября пройдет социальный раунд Госавтоинспекции Подмосковья «Засветись!», направленный на популяризацию использования световозвращающих элементов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.