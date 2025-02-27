Первый зарядный хаб для электрокаров появился в Москве

В столице построили первый зарядный хаб для электрокаров, там могут заряжаться 20 электромобилей одновременно, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

В новом хабе «Южный» (Востряковский проезд, д. 10, стр. 140) установили 10 быстрых станций мощностью 120 кВт, на каждый может подзаряжаться по две машины. Также там есть два коннектора (GB/T и CCS Combo 2), которые подходят для самых популярных моделей авто. Полная зарядка занимает примерно 35-40 минут.

«Это особенно важно для такси, каршеринга и коммерческого транспорта. Хабы станут важной частью городской среды, они ускорят переход на электротранспорт и поддержат развитие инновационной мобильности в столице», — сказал заммэра города, глава Дептранса Максим Ликсутов.

В целом через хаб в течение суток могут пройти 500 электромобилей.

Около хаба для водителей построили удобные подъездные пути, а на территории объекта сделали комнату отдыха с туалетом, вендинговым аппаратом и креслами.

В мегаполисе разработана программа по вопросу развития подобных хабов около ТЭЦ.