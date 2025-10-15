Первый этап строительства бесплатного дублера Пятницкого шоссе завершат в ноябре

Строительство дублера Пятницкого шоссе, новая развязка и съезды к ЖК «Юрлово» и д. Федоровка разгрузят самый трудный участок дороги и сократят время в пути для нескольких тысяч автомобилистов, проживающих вдоль трассы. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Работы по реконструкции и строительству ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Первый этап строительства дублера протяженностью 1,5 км завершат уже в ноябре. Планируется, что движение по новой развязке и съездам откроют также этой осенью.

В настоящее время рабочие уже провели переустройство сетей связи, завершили устройство ливневки и дождевой канализации, на 70% выполнили асфальтирование верхнего слоя, на 50% — устройство шумозащитных экранов.

По проекту дублер Пятницкого шоссе предполагает четыре полосы движения, расчетная скорость движения на новом участке составит до 120 км/час. Общая протяженность всех этапов составит порядка 50 км. Новый дублер будет заканчиваться в деревне Стрелино под Солнечногорском за трассой М-11, а фактически дорога продолжится уже в качестве обхода г. Солнечногорск вплоть до трассы М-10 «Россия».

Проезд по новой 4-полосной дороге будет полностью бесплатным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.