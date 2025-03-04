Первый этап капремонта путепровода в Солнечногорске завершится летом

На путепроводе через железнодорожные пути на Обуховском шоссе в городском округе Солнечногорск продолжаются работы первой очереди капитального ремонта. Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В рамках первой очереди мостовики разобрали существующие конструкции мостового полотна, шкафные стенки с открылками и сопряжения, а также укрепили откосы крайних опор монолитным бетоном. Сейчас на путепроводе устраивают армированный каркас новых шкафных стенок и открылков.

Для обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов на период проведения работ на путепроводе организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. В июне 2025 года дорожники планируют переключить движение на обновленный участок путепровода и перейти к работам второй очереди.

В ведомстве напомнили, что в ходе капитального ремонта путепровода мостовые службы заменят конструкции крайних опор: шкафные стенки и открылки, на сопряжении заменят переходные плиты с лежнями, отремонтируют балки пролётного строения и установят новые деформационные швы, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Кроме этого, установят новые барьерное и перильное ограждения на путепроводе и подходах к нему, а также обустроят новые лестничные сходы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.