Перспективы зарождающегося в РФ электромобилестроения будут подорваны — эксперт

При введении нового утильсбора с 1 ноября более всего пострадают электромобили и гибриды, которые по текущим правилам практически не облагаются сбором, сообщил РИАМО управляющий директор PUNKT E Константин Алябьев.

Если ранее размер утильсбора зависел от объема двигателя, что косвенно стимулировало более эффективные и экологичные автомобили при равной мощности, то теперь планируется тарифицировать пропорционально пиковой мощности, напоминает он.

«Более всего от этого пострадают электромобили и гибриды, которые, по текущим правилам, практически не облагаются сбором, что делает их конкурентоспособными относительно классических автомобилей в сопоставимом классе», — говорит эксперт.

Важно отметить, что самые популярные в России модели электромобилей (Lixiang, Zeekr) находятся в премиальном ценовом сегменте и нет ни одного отечественного автомобиля, с которым бы они конкурировали. Поэтому многократное повышение сборов на эти марки приведет только к тому, что они начнут проигрывать импортным автомобилям на двигателях внутреннего сгорания, что затормозит развитие зарядной инфраструктуры и подорвет перспективы только зарождающейся в России отрасли электромобилестроения, считает Алябьев.

«В итоге законопроект Минпромторга о повышении утильсбора с 1 ноября ставит под вопрос обновленную концепцию развития электротранспорта и делает невозможным достижение целей субсидийной программы по развитию зарядной инфраструктуры и парка электромобилей», — комментирует эксперт.