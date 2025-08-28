Перспективы развития автобусных маршрутов обсудили в Ленинском округе

В центре управления регионом состоялось рабочее совещание, в ходе которого обсуждались перспективы развития дорожной сети и конкретные шаги по улучшению работы ключевых автобусных маршрутов в Ленинском округе, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На встрече присутствовали глава муниципалитета Станислав Каторов, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Даниил Шевченко, генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров, а также руководители профильных учреждений администрации.

«Для нас крайне важно создавать комфортные и современные условия для пассажиров. Решения, принятые по итогам встречи, носят конкретный характер и направлены на то, чтобы жители округа могли пользоваться доступным, удобным и предсказуемым общественным транспортом», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Особое внимание было уделено ряду важных маршрутов, исходя из обращений жителей. В настоящий момент новая схема движения маршрута № 1020 и увеличение количества мест в автобусах находятся на стадии согласования. С начала осени маршрут № 1224К перейдет на регулируемый тариф. Одновременно с этим будет увеличено число автобусов на этом маршруте. Кроме того, с сентября маршрут № 33 также перейдет на регулируемый тариф, а количество транспортных единиц будет увеличено для повышения интенсивности движения. При поддержке Правительства Московской области с середины сентября планируется увеличить количество автобусов на маршруте № 29 и скорректировать расписание с учетом запросов жителей.

«Наряду с этим мы продолжаем работу по модернизации автопарка. Например, в текущем году благодаря совместным усилиям удалось на маршрут № 33К добавить 3 автобуса и заменить 11 единиц техники. Новые автобусы также добавили на маршрутах № 356, № 367, № 55К, № 355, № 439 и № 29. При этом на многих маршрутах малогабаритные автобусы заменили на более вместительные, что дает возможность перевозить больше пассажиров без увеличения частоты рейсов», — добавил Станислав Каторов.

Отдельным вопросом в ходе совещания стало создание специальных площадок для стоянки и разворота автобусов, что является важным элементом транспортной системы. В текущем году уже были оборудованы новые зоны для маршрутов № 367н и № 1202. Также в ответ на обращения жителей жилого комплекса «Зеленые Аллеи», ведутся переговоры с застройщиком «Миниполис Дивное» об организации автобусной парковки на крупной стоянке возле комплекса.

Также для оперативного решения вопросов жителей в Ленинском округе начали проводить выездные мероприятия в разных локациях муниципалитета. Это поможет точнее определить потребности и улучшить работу транспортной инфраструктуры.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.