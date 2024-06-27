Пересадку на станции метро «Парк культуры» закроют с 1 июля по будням

С 1 июля поменяется график работы пересадки со станции «Парк культуры» Сокольнической линии на Кольцевую ветку столичного метро, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

С 29 июня по 6 сентября начнется капремонт эскалаторов на станции «Парк культуры» Кольцевой ветки подземки. Нагрузка на вестибюль в часы пик утром и вечером вырастет.

Поэтому принято решение в часы пик по будням закрывать пересадку со станции «Парк культуры» Сокольнической ветки на Кольцевую. Но пересадка на «красную» линию будет работать штатно.

Эскалаторы на станции в указанные часы будут работать только на подъем, а вестибюль — на выход, пересадку и на вход на «красную» линию.

Пассажиров метрополитена попросили пользоваться другими пересадками на Кольцевую ветку или выбирать для поездок не часы пик. Им также принесли извинения за временные неудобства. Во внепиковые часы пересадка и вестибюль на станции будут работать в обычном режиме.