Перекрытия дорог из-за велофестиваля и гонки в Москве будут до 18:30

В воскресенье до 18:30 будет закрыто движение по Садовому кольцу столицы из-за проведения Московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо», сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Для поездок в центр мегаполиса горожанам и туристам рекомендовали использовать метро.

Так, до 13:30 движение транспорта закрыто на проспекте Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара), до 18:30 на Садовом кольце в обоих направлениях.

А еще не будет движения до 19:30 на проспекте Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой), на улице Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы), на Спасской улице (от Скорняжного переулка до Садовой-Спасской улицы).

Кроме того, на участках ограничений движения запрещена парковка транспорта. К ряду московских объектов нельзя подъехать со стороны Садового кольца.

Площадка Московского весеннего велофестиваля будет работать с 12:00 до 18:00 на проспекте Академика Сахарова. Вход со стороны ул. Маши Порываевой. Для участников организованы интерактивные зоны с конкурсами, квестами, играми, шоу и викторинами, детская зона и трасса с препятствиями.

