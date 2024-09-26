Переходно-скоростные полосы обустроят в 4 округах Подмосковья

В Кашире две переходно-скоростные полосы делают на ул. Центральной в д. Аладьино и на въезде на ул. Ленина в г. Ожерелье. В Рузском округе переходно-скоростные полосы устраивают на выезде из д. Сафониха, где пересекаются дороги «М-9 „Балтия“ — Онуфриево — Орешки» и «МБК — Никольское — Сафониха», а также на выезде из д. Ладыгино на пересечении дорог «Звенигород — Колюбакино — Нестерово» и «„Звенигород — Колюбакино — Нестерово“ — Техникум». А в Ленинском округе завершают работы в поселке Развилка — полосу устраивают на ул. Газовиков с выездом на Каширское шоссе.

«Также полосу планируют обустроить в городе Фрязино на Окружном проезде — это позволит сделать удобнее выезд на Фряновское шоссе. К работам приступят на следующей неделе», — добавили в ведомстве.

Кроме того, переходно-скоростные полосы обустраиваются на перекрестках, чтобы снизить количество аварийных ситуаций и заторов, сделать поворот удобнее и безопаснее за счет ликвидации помех движению по прямому ходу. Полоса повышает пропускную способность участка и делает движение удобнее.

Ранее сделали переходно-скоростные полосы на примыкании ко 2-му Успенскому шоссе у д. Матвейково в Одинцовском округе, на выезде из с. Ангелово и у ЖК «Ильинские Луга» на дороге «Глухово — Николо-Урюпино» в Красногорске. Сейчас работы продолжаются на ул. Параходной в Коломне и Пироговском шоссе в Мытищах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.