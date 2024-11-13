сегодня в 15:04

В Долгопрудном на ул Дирижабельной изменилась схема дорожного движения

В Долгопрудном на ул. Дирижабельная завершен первый этап работ по расширению дорожного полотна, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ранее, в часы пик в данном месте периодически образовывался затор транспорта.

Главная цель расширения — повышение пропускной способности дороги и уровня безопасности одной из наиболее транзитных трасс города.

В связи с новой схемой движения привычная «зебра» напротив бывшего кинотеатра «Полет» была удалена. Здесь больше нет организованного пешеходного перехода. Переходить улицу следует по светофору, расположенному рядом — на перекрестке Дирижабельная-Театральная.

Просим обратить на это внимание жителей Долгопрудного. Не нарушайте правила дорожного движения. Берегите себя!

Перенос остановки ближе к дому 28 по ул. Дирижабельная пока отложен до получения экспертизы Центра безопасности дорожного движения Московской области. В случае положительного ответа тут будет организован остановочный пункт и еще один пешеходный переход.

Отметим, что в рамках проводимых работ на Дирижабельной была нанесена новая дорожная разметка, установлены знаки, заменены светофоры и мачты освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.