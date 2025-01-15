Переход к ж/д станции в селе Кривандино Шатуры очистили от снега по просьбе жителей

Замглавы муниципального округа Шатура Илья Климов провел пеший обход в селе Кривандино. Совместно с представителем Шатурского управления Татьяной Моденко осмотрел территории по улице Лесная. Главным вопросом местных жителей был вопрос очистки снега на дорогах и подходах к железнодорожной платформе. Об этом сельчане жаловались в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Пешеходный переход к платформе Кривандино и железнодорожным кассам очищается сотрудниками специализированных служб», — отметил Климов.

Работники, очищающие пешеходную дорожку от снега, рассказали, что после окончания работ в Кривандино, они приступят к очистке платформы на станции в поселке Туголесский Бор.

В ходе пешего обхода представители администрации также отметили, что стоянка для автотранспорта вблизи станции Кривандино и подъезд к ней не очищены. Этот вопрос взят на контроль и передан соответствующим подразделениям для оперативного решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.