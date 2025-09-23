Передвижная «Лаборатория безопасности» приехала в гости к лицеистам Орехово-Зуева
Фото - © Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа
Мобильный комплекс «Лаборатория безопасности» остановился на территории лицея города Орехово-Зуева. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Для школьников провели квест, в ходе которого ребята узнали, где можно безопасно передвигаться на велосипеде и самокате, для чего нужна защитная экипировка. Также им напомнили о важности использования детских кресел и правилах безопасного перехода проезжей части.
Ранее в рамках профилактической акции «Внимание — дети!» сотрудники Госавтоинспекции Орехово-Зуевского городского округа посетили школу № 5 города Орехово-Зуево и провели для учащихся урок дорожной безопасности.
«Лаборатория безопасности» — это уникальный федеральный проект, стартовавший в 2017 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Его цель — снизить количество аварий с участием детей и обучить их правилам дорожного движения.
