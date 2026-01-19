Переделка праворульного автомобиля на левый руль: сложности, расходы и риски

Владельцы праворульных автомобилей в России сталкиваются с высокими затратами и сложностями при легализации переоборудования на левый руль. Эксперты объяснили, какие документы нужны, сколько стоит процедура и с какими рисками можно столкнуться, сообщает «ФедералПресс» .

Переоборудование праворульных автомобилей на левый руль в России требует обязательного согласования с ГИБДД и прохождения экспертизы в аккредитованной лаборатории. Без этих процедур автомобиль считается не соответствующим требованиям безопасности, а попытка легализовать изменения часто приводит к значительным финансовым потерям.

Официальный алгоритм предусматривает получение предварительного разрешения, заключения эксперта, проведение работ в сертифицированном центре и оформление свидетельства о безопасности конструкции. Однако на практике крупные техцентры редко берутся за такие проекты из-за высоких рисков, а владельцы вынуждены обращаться к частным мастерам, что практически исключает возможность легальной регистрации изменений.

Стоимость работ начинается от 80–100 тысяч рублей без учета запчастей, а итоговые расходы на переоборудование автомобиля среднего класса могут достигать 200–300 тысяч рублей. Для некоторых моделей, например спортивных, сумма может превысить 400 тысяч рублей. При этом страховые компании часто отказывают в выплатах, если выявляют несоответствие конструкции, а при серьезных ДТП владелец может понести гражданскую или уголовную ответственность.

Эксперты считают, что целесообразно проводить такую переделку только для коллекционных автомобилей или при наличии полного комплекта оригинальных деталей и официальной документации. Даже в этих случаях требуется строгое соблюдение всех бюрократических процедур и технических требований.

