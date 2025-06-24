Перед «Алыми парусами» будет демонтирована контактная сеть на Дворцовом мосту

В пресс-службе «Горэлектротранса» заявили о том, что в рамках подготовки к «Алым парусам» 25 июня с 04:30 до 08:00 пройдет демонтаж контактной сети на Дворцовом мосту, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Отмечается, что всего будет убрано около 320 метров проводов и 600 метров троса подвесной системы. Работы пройдут ночью, чтобы днем не мешать линейному движению транспорта.

«Демонтаж контактной сети нужен для проведения светового шоу на разводной части Дворцового моста, где будут размещены пиротехнические установки», — заявили на предприятии.

В ходе работ будут задействованы четыре автовышки Энергохозяйства ГЭТ на базе МАЗа с автогидроподъемником и вышка с автогидроподъемником «Телескоп» на базе КамАЗа. Второй применяется для снятия контактной сети там, где обычный автогидроподъемник не справляется, например, под опорной конструкцией.

Также для подготовки к празднику будет отключена, но не демонтирована контактная сеть на Троицком мосту. Восстановление сети после мероприятия запланировано на 29 июня с 13:00 до 18:00.