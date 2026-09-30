Пенсионеры Кемерова снова будут платить за проезд
В Кемерове заканчивается сезон бесплатного проезда для пенсионеров, сообщает Сiбдепо.
По областному закону с 1 мая по 1 октября пенсионеры могли бесплатно ездить в городском и пригородном транспорте с понедельника по четверг. О завершении действия льготы сообщило МБУ «Управление единого заказчика транспортных услуг». После окончания льготы проезд вновь станет платным.
С картой «Транспортная карта пенсионера» поездка и провоз багажа стоят 21 рубль. Карту нужно предъявлять вместе с пенсионным удостоверением.
К карте можно подключить проездной на сутки, неделю или месяц. В выбранный период он позволяет без ограничений ездить на автобусах, троллейбусах и трамваях.
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