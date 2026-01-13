Пассажиры забыли около 100 вещей в автобусах Подмосковья за новогодние праздники

Около 100 личных вещей оставили пассажиры в автобусах, на автостанциях и автовокзалах Мострансавто в Подмосковье во время новогодних праздников, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В период новогодних праздников жители и гости Московской области часто забывали личные вещи в автобусах и на объектах Мострансавто. За это время было обнаружено около 100 забытых предметов, среди которых преобладали транспортные, банковские и социальные карты.

Среди необычных находок оказались мягкая игрушка-олень, коробка с пряниками ручной работы, пара новых коньков и самодельная открытка с поздравлением и детскими рисунками.

Чтобы вернуть забытое, пассажиру необходимо заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам» — «Забытые вещи». После проверки информации сотрудники компании свяжутся с владельцем. Для получения вещи потребуется паспорт и подпись в журнале, а несовершеннолетним вещи выдают только в присутствии родителей. Все находки хранятся на складе шесть месяцев, скоропортящиеся продукты утилизируются сразу, а невостребованные вещи — по истечении срока хранения.

Если кто-то нашел чужую вещь, необходимо сообщить об этом водителю или сотруднику охраны на вокзале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых—транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.