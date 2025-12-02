сегодня в 10:25

Пассажиры вставшего «Сапсана» прибыли в Москву на резервном поезде

Резервный поезд с пассажирами, ехавшими на задержанном «Сапсане» в Ленинградской области, прибыл в Москву в 03:55. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-табло РЖД.

Пассажиры прибыли в столицу на 185 минут позже.

Инцидент произошел 1 декабря. На перегоне Тосно — Ушаки «Сапсан», идущий в Москву из Санкт-Петербурга, встал.

В соответствии с расписанием, поезд выехал из города на Неве в 20:50. На Ленинградский вокзал в Москве он должен был приехать в 00:50.

Пассажиров отправили в столицу на резервном поезде. Они сели в состав на станции Ушаки в Ленинградской области.

