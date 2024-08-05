Пассажиры вокзала «Митьково» теперь смогут экономить в пути до 20 минут

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии городского вокзала «Митьково» на третьем Московском центральном диаметре (МЦД). Торжественная церемония состоялась в преддверии Дня железнодорожника, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам главы города, новая станция улучшит транспортную доступность для 100 тыс. жителей Сокольников и Красносельского района. Кроме того, у пассажиров появится возможность экономить в пути до 20 минут.

«Здесь создали фактически новый транспортный узел — можно пересесть на две станции метро и наземный транспорт. Сделали платформу с навесами, информационными табло, лавочками и стойками SOS», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что также рабочие позаботились о пассажирском вестибюле с выходом к Русаковской улице и безбарьерной среде для горожан.

Замначальника дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий уточнил, что специалисты построили переход от Митьково до трамвайной остановки по принципу «сухие ноги».

Кроме того, сама остановка теперь располагается практически рядом с МЦД. Это позволяет жителям и гостям столицы сокращать путь на 30–40 секунд, заключил Соцкий.