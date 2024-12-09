Пассажиры ЦППК оформили 66 тыс карт провожающего с января

За одиннадцать месяцев 2024 года пассажиры ЦППК получили в кассах более 66 тыс. карт провожающего. С их помощью можно пройти на станцию без оформления проездного документа и в течение 30 минут находиться на платформе. Услуга введена для тех, кто хочет проводить друзей и родственников прямо до вагона или встретить их с тяжелым багажом. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Самыми популярными направлениями с начала года стали Казанское, Горьковское и Ярославское — на них пришлась почти половина всех пассажиров, воспользовавшихся картой провожающего. Чаще всего эту услугу выбирали в разгар дачного сезона — по 8,1 тыс. раз в июле и в августе на всех девяти направлениях.

Чтобы оформить карту провожающего, достаточно обратиться в билетную кассу, на которой размещен соответствующий стикер. Услуга предоставляется под залог 100 рублей, его можно забрать, обратившись в кассу при выходе с платформы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.