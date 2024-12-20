Пассажиры теперь могут пожаловаться на стоимость поездки в такси

Клиенты сервиса «Яндекс Go» в тестовом режиме могут пользоваться новой функцией — оставить в приложении обратную связь о стоимости поездки, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса.

В разделе с детализацией цены пассажир теперь может указать, что именно вызывает у него вопросы: итоговая сумма, изменение цены из-за пробок или высокого спроса, правила расчета.

Служба поддержки оперативно ответит на полученное обращение, объяснит детали ценообразования и посоветует, как сэкономить на следующих поездках в такси. Также «Яндекс» соберет и проанализирует все отзывы пассажиров, касающиеся цены. Такой подход поможет точнее установить, в каких ситуациях клиентов не устраивает стоимость поездки, и разработать новые меры по сдерживанию цен в следующем году.

Ранее «Яндекс Go» по просьбам пассажиров добавил раздел с детализацией цены. Там можно узнать, из чего складывается стоимость поездки: подача машины, базовый тариф, надбавки и дополнительные опции. Данная информация помогает клиентам принять решение: поехать сейчас, подождать некоторое время или выбрать иной транспорт для передвижения по городу или за город.

Чтобы увидеть детализацию и оставить обратную связь, клиентам следует нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута поездки. Эта функция будет доступна всем пользователям сервиса постепенно.