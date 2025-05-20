Пассажиры совершили 2,3 млн поездок на автобусах сервиса «По пути» в Москве

С начала 2025 года столичным сервисом перевозок «По пути» воспользовались более 220 тыс. раз. Всего пассажиры совершили около 2,3 млн поездок на автобусах сервиса, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Москве продолжают работу над современными сервисами, которые улучшают качество обслуживания пассажиров, транспортную доступность в удаленных от центра города районов. С 2021 года в ТиНАО функционирует сервис перевозок по требованию, который называется «По пути».

В конце 2022 года автобусы малого класса начали ездить по территории инновационного центра «Сколково». По словам Ликсутова, в 2025 году сервисом «По пути» воспользовались не менее 220 тыс. раз.

Для безопасных перевозок по районам используют комфортные автобусы. Они развозят людей до культурных и социальных объектов. С помощью них можно удобно доехать до станций метро «Бунинская аллея», «Прокшино», МЦД Щербинка, Силикатная и Сколково.

«Сервис „По пути“ работает по принципу такси, но с тарифами, как в наземном городском транспорте при оплате банковскими картами. С начала его работы в октябре 2021 года пассажиры совершили почти 2,3 млн поездок. Продолжаем развитие городского транспорта по всей столице, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.

Сервис перевозок по требованию «По пути» включает 60 современных автобусов. Там работают 145 высокопрофессиональных водителей.

Есть 300 остановок в четырех районах ТиНАО и в ИЦ «Сколково». «По пути» — удобный способ, с помощью которого можно доехать до двух станций метро и трех станций МЦД.

У «По пути» есть ряд плюсов. Заказать автобус можно с помощью приложения «Московский транспорт», указав нужную точку.

Цена проезда по банковской карте такая же, как и в городском транспорте. Есть возможность льготного проезда для пенсионеров, школьников и студентов по карте москвича.

У автобусов комфортные салоны. Есть возможность подзарядить телефон, индивидуальное освещение и столики. Установлены камеры, климат-контроль. Подключены системы экстренного торможения и контроля дистанций.