Пассажиры Подмосковья совершили свыше 5,6 млн поездок в аэропорты с января

На автобусах «Мострансавто» с начала года жители и гости Московской области доехали к аэропортам Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский более 5,6 млн раз. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

К воздушным хабам региона ежедневно отправляются транспортные средства по 16-ти маршрутам. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами — более 2,4 млн трансакций. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» пассажиры произвели более 1,2 млн операций. По социальным картам зафиксировано почти 2 млн оплат.

Чаще всего жители и гости региона ездили по маршруту № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» — зафиксировано свыше 1,7 млн поездок.

Бесплатно в автобусах «Мострансавто» можно перевозить ручную кладь длиной, шириной и высотой до 120 см. Стоимость перевозки более крупного багажа (его параметры в сумме не должны превышать 180 см) в городском и пригородном (при поездке протяженностью до 25 км) сообщении составляет 54 рубля, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 108 рублей, далее 50 км — 162 рубля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.