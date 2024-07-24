Пассажиры Подмосковья совершили свыше 4,7 млн поездок в аэропорты с января

Автобусами «Мострансавто» с начала года жители и гости Московской области совершили более 4,7 млн поездок до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры предприятие обеспечивает работу 15-ти маршрутов к аэропортам региона.

Самым востребованным способом оплаты проезда на этих маршрутах стали банковские карты — более 2 млн трансакций. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» пассажиры оплатили почти 980 тысяч поездок. По социальным картам зафиксировано более 1,7 млн оплат.

Чаще всего жители и гости региона пользовались маршрутом № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» — зафиксировано свыше 1,4 млн поездок.

Бесплатно в автобусах «Мострансавто» можно перевозить ручную кладь длиной, шириной и высотой до 120 см. Стоимость перевозки более крупного багажа (его параметры в сумме не должны превышать 180 см) в городском и пригородном (при поездке протяженностью до 25 км) сообщении составляет 54 рубля, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 108 рублей, далее 50 км — 162 рубля.

Чаще всего жители и гости региона выбирали маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево», на нем было зафиксировано свыше 1,4 млн (1 409 043) поездок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.